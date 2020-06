Trionfo Reggina, il pagellone di fine anno: I DIFENSORI

La Reggina torna in B dopo sei anni, al termine di una stagione che ha visto i ragazzi di Toscano abbattere record su record. Un cammino pazzesco interrotto a causa del Covid 19, ma l’impossibilità della Lega Pro di tornare regolarmente in campo, non toglie nulla ai meriti della capolista, che al momento dello stop aveva 9 punti di vantaggio sul Bari con 8 partite da giocare, delle quali 5 in casa.

Secondo appuntamento con il pagellone di fine anno, dedicato ai protagonisti e targato RNP.

GIUSEPPE LOIACONO-Un altro valore aggiunto della difesa meno battuta di tutta la Lega Pro. Di testa o sull’allungo, le volte in cui qualcuno è riuscito davvero a superarlo, in tutto il campionato, si contano sulle dita di una mano. Mezzi fisici imponenti, che l’ex Foggia ha sfruttato non solo nella propria area: suo il gol che ha completato il trionfo amaranto sul campo del Teramo, ma soprattutto suo il gol che ha dato vita alla “pazza rimonta” in casa del Bisceglie. VOTO DI RNP: 8.5

MARCO ROSSI-Anche lui doveva portare esperienza, presenza fisica e furbizia tattica, in un girone meridionale dove a volte la bravura e la qualità non bastano. Anche lui ha svolto il compito in maniera semplicemente magistrale, dimostrando che le oltre cento presenze nella massima serie non sono certo figlie del caso. Un “guardiano silenzioso” della roccaforte amaranto, che riesce a mettere la firma sulla gara soprattutto nei momenti cruciali. VOTO DI RNP: 8.5.

DAVIDE BERTONCINI-Uno di quelli che con la Lega Pro c’entra poco o nulla. E’ costretto ai box in più di un’occasione, ma i problemi muscolari non ne hanno certo oscurato il talento. Dalla paura della finale playoff giocata l’anno scorso col Piacenza, quando rischiò addirittura la vita in un terribile scontro con un compagno di squadra, alla gioia per il ritorno in B. Senso della posizione, eleganza, capacità di rilanciare l’azione: l’impressione è che quando questo ragazzo sta bene, toglierli il posto da titolare sia impresa titanica per chiunque. VOTO DI RNP: 8.

EDOARDO BLONDETT-Bravissimo due volte. La prima, quando si fa trovare pronto nel momento in cui, all’improvviso, tocca a lui: Bertoncini va ko a Terni nel riscaldamento, l’ex Casertana si prende la scena e sbaglia poco o nulla. La seconda, quando risponde presente anche di fronte all’emergenza sulle fasce, che lo porta ad occupare il ruolo di esterno destro, e per giunta nel fondamentale match interno contro il Bari. Sostanza e duttilità, per un altro elemento preziosissimo nel raggiungimento dell’obiettivo. VOTO DI RNP: 7.5.

DANIELE GASPARETTO-Titolare inamovibile nella seconda parte della stagione 2018/2019, stavolta si ritrova relegato in panchina, complice un infortunio subito in estate. Torna protagonista in un momento cruciale della stagione, ricordando a tutti quanto sia ancora pronto a vestire i panni del leone. “L’anno scorso giocavo titolare io e dicevo a chi stava fuori che la causa viene prima di tutto. Oggi che tocca a me fare panchina, vale lo stesso ragionamento”. Un gigante col numero 31, dentro e fuori dal campo. VOTO DI RNP: 7.

PAOLO MARCHI-La Dea Bendata gli gira le spalle. Una presenza da titolare alla terza giornata, poi deve fare i conti con un gravissimo infortunio (rottura del menisco) che di fatto ne compromette la stagione. Senza voto.

Leggi anche…