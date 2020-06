[FOTO] Reggina, Taibi è a Montecarlo: contatto con Mino Raiola…

Il calciomercato al tempo dei social. Oltre all’eloquente messaggio pubblicato da Jeremy Menez, nella giornata di oggi (clicca qui) il variegato mondo di Instagram registra un altro indizio. Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, si trova nella splendida Montecarlo, e non certo per vacanza.

A comunicarlo è stato lo stesso Taibi, attraverso due post: nel primo compare la scritta “Work in progress”, ovvero “lavori in corso”, mentre nel secondo il ds è ritratto in una foto con Mino Raiola, procuratore che non ha certo bisogno di molte presentazioni. Per la cronaca, Raiola non gestisce gli interessi di Menez, e dunque Taibi si sta muovendo su due direzioni.

Da una parte l’incontro con Menez, che a breve metterà nero su bianco con la Reggina sulla base di un accordo triennale. Dall’altra, il ds sta sondando il terreno in merito ad alcuni calciatori che fanno parte della “scuderia” di Raiola: uno di questi, così come riportato ieri da RNP, è lo spagnolo Raul Asencio. Giorni caldissimi, dalla Francia allo Stretto…

Per vedere la foto che ritrae l’incontro tra Taibi e Raiola, clicca sul link in basso.