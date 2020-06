Reggina, almeno sei acquisti per continuare a volare: ecco i reparti dove si interverrà…

In serie B per continuare ad entusiasmare il popolo amaranto. Questo l’obiettivo del club di Luca Gallo, per nulla intenzionato ad accontentarsi di mantenere una categoria che in riva allo Stretto mancava dal 2014. Il gruppo che ha scritto una pagina storica del calcio reggino non verrà rivoluzionato, ma le novità saranno molteplici. Reparto per reparto, l’analisi della campagna acquisti amaranto.

PORTA & DIFESA-La Reggina quasi certamente prenderà un portiere di livello, che almeno nelle gerarchie iniziali partirà alla pari con Enrico Guarna (34), sempre che quest’ultimo accetti di rimanere in amaranto non più come titolare inamovibile, ma bensì per giocarsi il posto. Novità anche in difesa, reparto nel quale arriverà almeno un volto nuovo. Le new entry potrebbero salire a tre, qualora oltre a Paolo Marchi (29) salutassero Reggio anche Daniele Gasparetto (32) ed Edoardo Blondett (28). Non è da escludere che possano arrivare uno-due under di prospettiva, più un elemento esperto pronto a dare il suo contributo all’interno del terzetto titolare.

CENTROCAMPO-E’ il reparto maggiormente oggetto di valutazioni, ma su dove intervenire il dado sembra essere ormai tratto. Sugli esterni, si darà la caccia soltanto ad un esterno sinistro: così come già detto, il nome di Daniele Donnarumma (28) è tornato di moda da almeno due settimane. In mezzo invece, uno o due elementi in grado di migliorare ulteriormente un reparto già di per sé attrezzatissimo. L’identikit tracciato, mira a reperire calciatori con particolare abilità sui calci piazzati e nei tiri da lontano.

ATTACCO-German Denis (38) è il vero punto fermo, mentre Jeremy Menez (33) sarà il primo rinforzo. E poi? Di sicuro uno Corazza e Reginaldo (al momento difficile che restino entrambi, ma le strategie di calciomercato possono cambiare velocemente). Non è finita qui, perché la Reggina oltre al sopracitato Menez porterà a Reggio un altro attaccante. Rimane sul taccuino Diego Falcinelli (28), mentre il nome nuovo è quello di Raul Asencio (22).