Playoff Lega Pro, Giacchetta: “Sorriso e voglia di allenarsi, così riparte il mio Albinoleffe”

Il suo nome, da queste parti, non ha certo bisogno di presentazioni. Simone Giacchetta, bandiera amaranto, è diventato ormai un punto fermo dell’Albinoleffe, nelle cui fila riveste la carica di direttore sportivo da ormai quattro anni. Ai microfoni di tutto.com, Jack ha fatto il punto della situazione sugli imminenti playoff di Lega Pro, che vedranno i blucelesti presentarsi ai nastri di partenza.

Il calcio si fonde con l’aspetto umano, anche perché Bergamo è stata una delle città più colpite da quel “maledetto nemico invisibile” chiamato Covid 19.

“L’aspetto che mi ha fatto più piacere- si legge nell’intervista realizzata da Valeria Debbia-è di avere ritrovato i calciatori col sorriso e la voglia di allenarsi. Si sono dimostrati entusiasti di poter riprendere il lavoro sul campo. Nonostante questo, è comunque ben chiara a tutti la delicata situazione che stiamo vivendo. A livello fisico hanno sempre lavorato, il nostro staff tecnico ha seguito gli atleti con programmi giornalieri che venivano poi verificati attraverso apposite app. Su questo abbiamo dei responsi e dei dati, significa che al di là della partecipazione ai play-off, dal punto di vista della professionalità, serietà e costruzione della mentalità dei calciatori l’AlbinoLeffe è stato sempre presente e lo staff tecnico si è dimostrato molto attento”.

La post season va considerata come il raggiungimento di un grande traguardo, reso possibile grazie al Presidente, Gianfranco Andreoletti. “Siamo la quinta squadra più giovane della Lega Pro e, giornata dopo giornata, nel nostro percorso ci siamo conquistati il privilegio di essere quasi sempre all’interno della griglia play-off. In considerazione della pandemia e della grandissima difficoltà che il sistema incontra, il Consiglio Federale ha deciso di riprendere l’attività agonistica partendo subito dai play-off che, essendo volontari, hanno messo l’AlbinoLeffe nelle condizioni di decidere se parteciparvi o meno. A nome mio ma anche dei calciatori e dello staff, mi sento di ringraziare il Presidente Andreoletti che, di fronte a un’eventualità del genere, è andato avanti per la sua strada consentendo l’adesione ai play-off, il che ha significato ulteriori costi e sacrifici. Tutto questo rientra nelle grandissime qualità anche morali del nostro Presidente, che si sente coinvolto in modo particolare da questa emergenza nazionale e del nostro territorio. La città di Bergamo e la sua provincia viene rappresentata a livello sportivo anche dall’AlbinoLeffe e tutti quanti noi avvertiamo questo senso di responsabilità”.

Quasi certamente, i laneri affronteranno il Novara al primo turno. “Quello del 1° luglio è un appuntamento che vogliamo onorare al meglio: quel giorno, oltre che la maglia dell’AlbinoLeffe indosseremo anche la maglia di tutta Bergamo e provincia. Dobbiamo essere consapevoli anche di questa responsabilità”.