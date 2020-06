Menez e la Reggina sempre più vicini, la stretta finale è attesa nei prossimi giorni

“Sud j’arrive”. La facile traduzione dal francese all’italiano è “Sud arrivo“, e dal momento che la frase è riconducibile ad un post pubblicato su Instagram da Jeremy Menez (per vederle la foto, clicca sull’immagine sottostante), i tifosi amaranto continuano a sognare l’imminente approdo in riva allo Stretto dell’ex Milan e Roma, fresco di addio all’ultimo club in cui ha militato, ovvero il Paris Fc.

In realtà, secondo quanto raccolto Menez è arrivato a Sud della Francia, ma poco in porta: le possibilità di vederlo con la maglia della Reggina 2020/2021 salgono di giorno in giorno, al punto da superato abbondantemente il “sessanta per cento” dato da Taibi ai nostri microfoni..

L’incontro decisivo tra il ds amaranto e l’entourage di Menez è previsto per inizio settimana, così come riportato da gianlucadimarzio.com. Le parti discuteranno su un contratto che potrebbe essere biennale con opzione per il terzo anno, oppure direttamente triennale. Il più sembra essere già fatto, così come già detto la firma potrebbe arrivare entro la fine della settimana prossima. Tutto pronto dunque, per il primo colpo targato serie B della Reggina di Luca Gallo, con il Presidente che, lo ricordiamo, è atteso in conferenza stampa allo stadio Granillo martedì 23 giugno. Una conferenza stampa che potrebbe essere preceduta dall’ufficialità di Jeremy Menez…