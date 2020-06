La Reggina che verrà, tra gli obiettivi per l’attacco c’è lo spagnolo Asencio

Il mercato sta per entrare nel vivo, al club dello Stretto piace l'attaccante spagnolo attualmente in forza al Cosenza ma di proprietà del Genoa.

Non solo Menez, il cui arrivo si fa sempre più vicino. Come detto la scorsa settimana, la Reggina ha in programma di acquistare anche un altro elemento per il reparto avanzato.

Tra i nomi nella lista di Massimo Taibi, c’è quello di Raul Asencio, attaccante spagnolo classe 1998 di proprietà del Genoa. Asencio, che ha anche la cittadinanza brasiliana, sarà impegnato a breve nella ripresa del campionato di B, visto che attualmente milita nel Cosenza. Arrivato in rossoblù a gennaio, via Pisa, il calciatore nativo di Villareal è stato protagonista di un vero e proprio exploit con la maglia dei lupi, mettendo a segno ben cinque reti in soli sette incontri. Dopo essere esploso con la primavera del Grifone (18 centri nella stagione 2016/2017), Asenjo ha militato in serie cadetta anche con Avellino e Benevento (sette gol con i biancoverdi, tre con i giallorossi) e si trova dunque a disputare il suo terzo torneo cadetto consecutivo.

La concorrenza è folta, ma il club dello Stretto dovrebbe sondare a breve il terreno sia col Genoa che con Mino Rajola, procuratore del calciatore.