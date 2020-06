Palermo, sfumato Toscano si pensa al reggino Fabio Caserta

Da un successo all’altro. Dopo aver riportato la Juve Stabia in serie B, Fabio Caserta sta lottando per centrare la salvezza con gli stessi gialloblù, a dispetto di un avvio complicato. A pochi giorni dalla ripresa del torneo cadetto, le “vespe” si trovano a +4 dalla zona playout.

L’ottimo rendimento del tecnico di origini reggine, al suo terzo campionato da allenatore, non ha lasciato indifferente il Palermo: i rosanero, che puntano ad un torneo di vertice anche in C dopo aver abbandonato subito il calcio dilettantistico, avevano messo nel mirino anche Mimmo Toscano, ma il tecnico amaranto non si muoverà dalla Calabria.

A riportare la notizia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. “Il Palermo sta inseguendo l’allenatore per la prossima stagione- si legge su alfredopedulla.com-con calma e con un progetto ambizioso. Sono stati fatti tanti nomi, da Boscaglia ad Auteri, ma la selezione è ormai stata fatta. Nel senso che, in cima al gradimento del club rosanero, c’è Fabio Caserta, in passato molto vicino al Frosinone. Caserta ha un contratto in scadenza ed è massimamente concentrato sulla Juve Stabia, dopo i risultati che lo hanno portato a recuperare brillantemente punti in classifica in seguito al difficile avvio di stagione. Il Palermo aspetta e, intanto, dopo la promozione recentemente ottenuta e che ha consentito di uscire dall’inferno della Serie D, osserva Caserta”.