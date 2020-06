Il Trebisacce non molla: “Lotteremo per l’Eccellenza, in caso contrario proveremo a tornarci subito”

Una beffa atroce, per una squadra che al momento dello stop dovuto al Covid si trovava a soli due punti dai playout. Il Trebisacce è l’unica squadra a retrocedere dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, ma il club giallorosso non accetta il verdetto e rilancia le proprie ambizioni.

Di seguito, il comunicato apparso sulla pagina ufficiale facebook Asd Trebisacce.

“Rammarico e tanta solidarietà ricevuta da Reggio Calabria a Cosenza ad una delle piazze calcistiche più gloriose e blasonate della Calabria.” Tantissimi i messaggi ricevuti in questi giorni, segnale del fatto che siamo riusciti ad instaurare ciò che il calcio ha in se, cioè aggregazione e condivisione. Nei gruppi whatsapp addirittura 5/6 presidenti minacciano la non iscrizione se il Trebisacce non parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza Calabrese. Le determinazioni ufficiali sono moralmente inaccettabili, i sentimenti di rabbia sono ancora da metabolizzare, tanto da arrivare ad avere voglia di far saltare tutto.

Un’intera Comunità umiliata nel più profondo del cuore. Addirittura qualche anima della società auspica il trasferimento di categoria nella vicina Basilicata. Dobbiamo mantenere la calma, lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri ragazzi, ai nostri tifosi, alzare la voce non basta, bisogna, come abbiamo sempre fatto, far capire che un’intera comunità è stata penalizzata, dove si investe sullo sport, strutture, ma anche voglia di confrontarsi con altre realtà, per migliorare la qualità di vita nostra e delle future generazioni. La situazione storica non ci aveva fermati, già si stava procedendo a programmare la prossima stagione, l’amministrazione comunale sta per appaltare i lavori di completamento del nostro stadio, il glorioso Amerise, ammirato da tutti, esempio il calcio Monopoli, nostro gradito ospite.

Ripartiremo più forti di prima. Lotteremo con tutte le nostre forze per mantenere la categoria. Se dovesse essere definitivamente Promozione, allestiremo un organico pronto a lottare per la vittoria del campionato, consapevoli del fatto che non meritiamo una retrocessione a tavolino. È vero che le regole devono essere rispettate, ma esse devono essere eque per tutti. Per il Trebisacce non lo sono state. Qualcuno sostiene che avevamo fatto 17 punti e solo tre vittorie, ma ricordiamo che mancavano 6 partite ed eravamo a soli due punti dalla zona play-out con tanti scontri diretti in cui poteva succedere di tutto. L’ ASD TREBISACCE non si rassegna!!! Non sarà una decisione oggettivamente discutibile a troncare la nostra voglia di fare calcio e di essere con la umiltà di sempre parte attiva di un mondo che ci fa soffrire, ma che suscita in noi anche tante soddisfazioni.