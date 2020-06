Serie C, Pochesci in vista dei playoff: “Non vedo il Bari come favorito…”

L'ex tecnico di Casertana e Bisceglie in vista della post season: "In partite secche sono tante le variabili che possono incidere anche più della cifra tecnica".

Sono almeno quattro, secondo Sandro Pochesci, le squadre da tenere in considerazione nei playoff di Lega Pro. Il tecnico romano, intervenuto ai microfoni di pianetaserieb.it, si è detto scettico sul fatto che il Bari vada considerato come la squadra da battere.

“Il Bari non lo vedo così favorito- si legge su tuttoc-com-. In partite secche sono tante le variabili che possono incidere anche più della cifra tecnica e gli ultimi anni hanno dimostrato proprio l’imprevedibilità estrema che la formula genera. Se la Reggiana si conferma quella che è stata per tutto il corso della stagione e anche il Carpi riprende dal punto in cui si è fermato, credo che le tre squadre possano partire quasi alla pari. Le pressioni, per di più, sono tutte a carico dei pugliesi. Occhio anche alla Ternana, che ha una rosa all’altezza.”

Pochesci al momento è fermo ai box, dopo l’esonero maturato in quel di Bisceglie. Il tecnico classe ’63 aveva suscitato le ire dei tifosi amaranto nel finale della scorsa stagione, quando, alla guida della Casertana, prima minimizzò la vittoria ottenuta dall’undici di Cevoli nello scontro diretto contro i campani, e poi, alla vigilia dell’ultima giornata, dichiarò che il suo obiettivo era quello di giocare subito i playoff a Reggio, per eliminare la Reggina di fronte a sedicimila spettatori. Per la cronaca, ricordiamo che le cose andarono diversamente, con la compagine dello Stretto che passarono il primo turno pareggiando col Monopoli e la Casertana che venne subito eliminata, perdendo in casa della Virtus Francavilla.