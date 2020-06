La Reggina che verrà, da valutare il futuro di Guarna

Il campionato vinto con la Reggina, per Enrico Guarna ha rappresentato la seconda promozione in B negli ultimi quattro anni, dopo quella ottenuta con il Foggia nel torneo 2016/2017.

A dispetto di qualche battuta a vuoto (vedi Bari e Terni) l’estremo difensore classe ’85, rientra a pieno titolo tra i protagonisti: in parecchie gare infatti, le sue parate si sono rivelate assolutamente decisive ai fini della vittoria.

Esperienza e qualità non si discutono, ma il futuro a Reggio di Guarna in questo momento è oggetto di valutazioni. Anche in questo caso, stando al gioco delle percentuali sempre in voga durante il calciomercato, la situazione relativa al portiere della compagine dello Stretto rispecchia il classico “cinquanta e cinquanta”. Siamo nel campo delle valutazioni preliminari, quindi il condizionale è d’obbligo, ma al numero 1 amaranto potrebbe anche essere proposta una conferma senza garanzia inerente il posto da titolare: in questo caso, Guarna si giocherebbe il posto, partendo alla pari con un nuovo estremo difensore.

Qualora si verificasse quest’ultima ipotesi, diverrebbe praticamente certa la partenza di Alessandro Farroni, mentre Emanuele Geria, che ha ricoperto il ruolo di terzo dallo scorso ottobre, si può già considerare al passio d’addio.

