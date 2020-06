La Reggina che verrÃ : in attacco Denis punto fermo, ma si prospetta una dolorosa rinuncia…

Un’ultima serata insieme tra dirigenti, staff tecnico e calciatori, per celebrare nuovamente una cavalcata fantastica che è valsa il ritorno in B. Poi, il “rompete le righe”: per alcuni sarà solo un arrivederci a presto, per altri un addio. Smaltiti i festeggiamenti, da lunedì in casa Reggina si comincerà a fare sul serio in vista della prossima stagione.

Sul fronte mercato, crescono ogni giorno di più le possibilità di vedere l’ex Roma e Milan Jeremy Menez (33) con la maglia della Reggina. La definitiva fumata bianca potrebbe arrivare tra una decina di giorni, con il club di Luca Gallo pronto a mettere a segno un altro colpo in grado di infiammare ulteriormente una piazza che ha ritrovato l’entusiasmo dei tempi belli.

Un colpo a sensazione, proprio come quello che portò German Denis (38) in riva allo Stretto lo scorso 23 agosto. A proposito, El Tanque è uno dei calciatori intoccabili della Reggina che verrà. I dodici gol realizzati quest’anno in ventitré presenze, la dicono lunga sul contributo che può ancora dare questo calciatore, il quale ha scritto l’ennesima pagina gloriosa della sua carriera, all’insegna della classe e del temperamento. Il “sacrificio” invece, dovrebbe riguardare uno tra Reginaldo (36) e Simone Corazza (29): anche loro indiscussi protagonisti (l’ex Piacenza ha conquistato il titolo di capocannoniere amaranto), ma tra ragioni strategiche e lista over da sfoltire, è alquanto difficile che entrambi rimangano in amaranto.

Rimanendo al reparto avanzato, si cercherà una sistemazione per Abdou Doumbia (30), mentre per Manuel Sarao (30) dovrebbero aprirsi le porte del prestito.