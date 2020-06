Reggina, Mastour: ”La C stava stretta a Reggio. Tattica e sacrificio, da Toscano ho imparato tanto”

Entusiasta della sua nuova esperienza in riva allo Stretto, Mastour non vede l'ora di tornare in campo per la prossima stagione

Arrivato a Reggio Calabria lo scorso 21 ottobre, il giovane classe ’98 Hachim Mastour ha sposato il progetto Reggina con grande entusiasmo, tanto da conquistarsi la fiducia della società amaranto. Infatti, nonostante abbia giocato solo una manciata di minuti contro la Virtus Francavilla, il talento ex Milan, dalle incredibili doti tecniche, sarebbe uno di quei calciatori sui quali la Reggina crede fermamente, specialmente in ottica futuro.

Oggi, ai microfoni di PianetaSerieB, il fantasista italo-marocchino ha parlato della promozione in Serie B e del suo ambientamento a Reggio Calabria, rivolgendo uno sguardo anche al futuro. Di seguito, le sue parole:

“Non appena sono arrivato alla Reggina ho avvertito vibrazioni e sensazioni diverse. La Serie C stava stretta a questa piazza, era palese sotto ogni aspetto: città, stadio, squadra e società. Mi sono trovato davvero benissimo, non vedo l’ora di tornare a Reggio Calabria per iniziare la nuova stagione”.

”Sin dal primo giorno ho subito recepito la fiducia del direttore Taibi e del presidente Gallo, ed è stato molto bello. Sentirsi importante, per giunta in un progetto simile, è fondamentale, soprattutto per un giovane, perché avere una società forte alle spalle aiuta e non poco il proprio percorso di crescita. Nel corso della stagione, inoltre, ho avuto modo di conoscere e apprezzare il mister Toscano. Il tecnico mi ha accolto magnificamente e ha agevolato il mio inserimento all’interno del gruppo, con lui mi sono trovato benissimo. Ho imparato tanto, sia sotto l’aspetto tattico che in termini di sacrificio. È davvero un grande allenatore”.