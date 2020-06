Playoff Lega Pro, il Presidente Caffo motiva la rinuncia della Vibonese

Niente playoff per i rossoblù, i quali sarebbero entrati nella griglia in caso di vittoria della Coppa Italia da parte della Ternana.

L’U.S Vibonese Calcio comunica ufficialmente di rinunciare agli eventuali playoff che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Una scelta dolorosa ma necessaria per salvaguardare il diritto finanziario che ha fatto di questa Società un fiore all’occhiello in Serie C.

“E’ una decisione sofferta – commenta il patron rossoblu Pippo Caffo – ma con così troppe incognite preferiamo guardare alla tenuta economica del club e cominciare ad organizzare la prossima stagione piuttosto che rischiare di rincorrere normative dichiarate ‘inapplicabili’ anche per l’associazione dei medici dello sport è piuttosto onerose, senza tra l’altro – ha ribadito – avere la certezza di disputare gli spareggi. E’ bene ricordare – ha aggiunto – che la nostra partecipazione i playoff, non è affatto scontata in quanto legata al risultato della finale di Coppa Italia Juventus U23 – Ternana prevista per il prossimo 27/06/2020. Un punto interrogativo troppo grande che ad oggi non permetterebbe l’organizzazione delle gare in puntuale obbligatoria esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento sanitario, strutturale ed organizzativo delle stesse”.

Integralmente tratto da usvibonese.com