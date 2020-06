Ancora qualche giorno per gioire, poi la Reggina 2020/2021 inizierà a prendere forma.

Nella lunga intervista concessa a ReggioNelPallone.it (clicca qui), il ds Massimo Taibi ha tracciato alcune delle linee guida in vista del ritorno in B.

“Adesso ci godiamo questo trionfo per qualche altro giorno-ha spiegato Taibi- poi sarà tempo di pensare al futuro. Anche in B faremo un’ottima squadra, che di sicuro romperà le scatole a tutti. Obiettivo? Guarderemo la posizione in cui ci collocheranno gli addetti ai lavori, e poi cercheremo di migliorarla, un po’ come abbiamo fatto quest’anno (sorride, ndr). Sappiamo che ci saranno delle uscite, anche perché in serie B non si può andare oltre i 18 over, così come sappiamo che ci sono alcuni giocatori intoccabili. Ma non chiedetemi di fare nomi in un senso o nell’altro, in quanto mancherei di rispetto ad un gruppo eccezionale. Le nostre scelte, le comunicheremo presto ai diretti interessati: in alcuni casi sarà doloroso, ma questo è il calcio. L’idea comunque, è quella di confermare lo zoccolo duro di questa stagione, per un totale di 14-16 elementi”.

Capitolo Menez. “Fatta per Menez? Vorrei dirti che è così, ma la realtà dice che ad oggi abbiamo il 60% di possibilità di portarlo a Reggio”.