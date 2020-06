Classifica marcatori Reggina, Corazza Ã¨ il capocannoniere amaranto

Con quindici gol realizzati (quattordici in campionato ed uno in coppa Italia), Simone Corazza è il capocannoniere della Reggina nella stagione che consacra il ritorno in B degli amaranto. Un titolo che il “Joker” dello Stretto, per diverse settimane capocannoniere anche dell’intero girone C, ha conquistato grazie all’impressionante rendimento del girone d’andata.

Se Corazza è stato “l’arma letale” della Reggina nel girone d’andata, il ritorno ha visto salire in cattedra German Denis: El Tanque chiude al secondo posto con dodici gol (tutti realizzati in campionato), messi a segno grazie anche alla trasformazione di quattro calci di rigore, tre dei quali decisivi ai fini della vittoria.

Completa il podio, Reginaldo Ferreira da Silva: per il brasiliano quattro centri in campionato, preceduti dalla doppietta al debutto in amaranto, messa a segno in Coppa contro il Vicenza.

Tra campionato e Coppa, sono 57 i gol realizzati dalla compagine di Toscano (compresi l’autogol di Bisogno in Reggina-Cavese e di Malberti in Reggina-Vibonese), andata a segno con diciassette marcatori diversi.

REGGINA 2019/2020, I MARCATORI AMARANTO

15 Corazza (1 rigore).

12 Denis (4 rigori) .

6 Reginaldo (1 rigore).

4 Bellomo (1 rigore).

3 Sounas.

2 De Francesco, Loiacono, Rivas.

1 Garufo, Bianchi, Bresciani, Rolando, Doumbia, Liotti, Rubin, Paolucci, Sarao.