Playoff Lega Pro, in sei si sono giÃ  tirate fuori

Playoff Lega Pro, in sei si sono già tirate fuori

Cresce il numero dei forfait in vista della post season che dovrà decretare la quarta promozione in serie cadetta.

Qualora la malaugurata ipotesi di nuovo stop non si verificasse (in quel caso, l’algoritmo premierebbe la Reggiana), la quarta squadra ad essere promossa dalla Lega Pro alla B sarà la vincente dei playoff, che si disputeranno dall’1 al 22 luglio.

Così come prevedibile tuttavia, non tutte le squadre prenderanno parte alla post season. Una scelta dettata da questioni economiche, visto che il rispetto del protocollo medico-sanitario imposto dall’emergenza Covid, per più di un club significherebbe un esborso economico troppo gravoso.

Nel girone A, si sono già tirate fuori Pontedera, Arezzo, Modena e Pro Patria (quest’ultimo club, sarebbe stato ammesso in caso di vittoria della Coppa Italia di categoria da parte della Juventus under 23). Nel girone B invece, è certa la rinuncia del Piacenza, con il club emiliano che ha di fatto ufficializzato ciò che già si era capito da settimane. Nel girone B invece, è ufficiale il forfait della Vibonese, che si sarebbe trovata ai playoff in caso di vittoria della Coppa da parte della Ternana.

Ricordiamo che, a norma di regolamento, le squadre che non si presenteranno alle gare fissate dal calendario subiranno la sconfitta a tavolino, ma non andranno incontro a nessun’altra sanzione.