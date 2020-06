Reggina, gli Ultras: “La festa di venerdÃ¬ deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”

Reggina di nuovo in B, gli Ultras confermano la festa ma lanciano un appello alla tifoseria: "Venite muniti di mascherina. Dimostriamo mentalità, maturità e serietà".

La voglia di celebrare un traguardo storico, non deve far venire meno il senso di responsabilità e le accortezze dettate dall’esigenza di combattere un “nemico invisibile” che ha messo a dura prova il mondo intero. Un nemico molto meno pericoloso dei mesi scorsi, ma non ancora sconfitto.

Nel ricordare alla tifoseria la festa-promozione organizzata per venerdì sera, gli Ultras della Curva Sud hanno ribadito la ferrea volontà di far si che tutto vada per il meglio dal punto di vista della sicurezza. Di seguito, il testo pubblicato sulla pagina facebook Diffidati Liberi Reggio Calabria.

In merito alla festa promozione di venerdì 12/6/2020, chiediamo a tutta la tifoseria che volesse partecipare all’evento di rispettare le semplici indicazioni, che vi daremo in questo comunicato e che verranno poi ricordate Venerdì sera, stiamo lavorando per fare in modo che l’iniziativa venga svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale.

A tal proposito ci stiamo organizzando per delimitare le aree destinate all’accensione di torce fumogeni e esposizione di striscioni, oltre che un’area nella zona anfiteatro e via marina alta, la più ampia possibile in maniera di dare l’opportunità al maggiore numero di persone possibile di partecipare all’evento e poter mantenere le giuste distanze di sicurezza.

Invitiamo tutti a venire muniti di mascherina oltre che di sciarpe e bandiere amaranto e soprattutto usare buon senso e seguire le direttive che i ragazzi della Curva Sud vi indicheranno. Ci appelliamo quindi a tutti voi per dimostrare ancora una volta la mentalità, la maturità e la serietà raggiunta dalla tifoseria amaranto negli ultimi anni dandoci una mano d’aiuto e soprattutto collaborativi.

Vi aspettiamo tutti Venerdì alle ore 22:00 presso l’arena Ciccio Franco e le aree limitrofe.

CURVA SUD REGGIO CALABRIA