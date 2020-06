Reggina in B, l’urlo del Tanque: “Reggio, ti ho voluta da subito…”

Il tempo di superare qualche acciacco, poi German Denis ha subito dato ragione a tutti coloro i quali lo hanno subito definito uno dei più grandi colpi della storia della C, se non il più grande in assoluto. Soprattutto nella seconda metà di stagione, El Tanque si è rivelato assolutamente decisivo, segnando gol importantissimi.

“L’ho detto il primo giorno che sono arrivato a Reggio-ha dichiarato Denis alla Gazzetta del Sud-, non ho esitato un attimo ad accettare la Reggina. Sono bastate poche parole del Presidente Gallo e del direttore sportivo Taibi, sapevo che questo fosse il progetto giusto ed il tempo ci ha dato ragione”.

La forza di questa Reggina, si è vista soprattutto di fronte alle difficoltà. “E’ la vittoria di un gruppo coeso- ha aggiunto l’attaccante argentino ai microfoni di Franco Pellicanò-, capace di rialzarsi subito quando è stato ferito. Siamo stati bravi insieme a tutto lo staff a gestire i momenti difficili, uscendone alla grande, dimostrando sul campo il nostro valore”.