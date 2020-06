Gazzetta dello Sport: “Reggina in B dopo 6 anni”

La Rosea evidenzia il ritorno in serie cadetta degli amaranto: "Gallo non vuole fermarsi, vicino l'ingaggio di Menez".

Reggio Calabria di nuovo in festa, a soli cinque anni dal fallimento che aveva momentaneamente cancellato i colori amaranto dal panorama calcistico.

La Gazzetta dello Sport, sulle pagine nazionali, dà spazio al ritorno in B del club dello Stretto. “L’annuncio lo ha dato il presidente Luca Gallo sul sito della società- scrive il collega Lorenzo Vitto-ma ancora prima in città erano partiti i caroselli. La Reggina torna in B dopo 6 anni, la caduta nei dilettanti e il fallimento. Gallo adesso non si vuole fermare ed è vicino all’ingaggio di Menez (ex Milan e Roma)”.

Mimmo Toscano, condottiero di una stagione indimenticabile, ha una dedica speciale.”E’ stato un anno ricco di emozioni. Dedico la vittoria a mia madre (scomparsa qualche anno fa, ndr)”.