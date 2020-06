Corriere dello Sport: “Reggina, finalmente in B”

Amaranto di nuovo tra i cadetti, il Corriere dello Sport: "La passione amaranto non è mai venuta meno, così come l'impegno di tanti e soprattutto di Luca Gallo".

“La Reggina torna in serie B. Festeggia la città con i suoi appassionati tifosi capaci di coinvolgere, anche, i reggini più distaccati”. Comincia così, sulle colonne del Corriere dello Sport, l’analisi del collega Eugenio Marino in merito alla riconquista della serie cadetta.

“La passione amaranto non è mai venuta meno-si legge-così come l’impegno di tanti e soprattutto di Luca Gallo, arrivato in città poco più di un anno fa per avviare un nuovo e ambizioso progetto sostenuto da disponibilità economiche e affidato a persone di valore. Tutto questo dopo i grandi sacrifici economici, e non solo, di Mimmo Praticò e della sua famiglia”…

Poco prima delle due di pomeriggio il via libera del Consiglio Federale, poi la festa a Piazza Duomo. “In pochi minuti il centro cittadino è stato un pullulare di tifosi. In centinaia si sono ritrovati in maglia amaranto, cappellini, sciarpe, bandiere ed anche mascherine in tinta, per festeggiare davanti la sede sociale in un timido rispetto delle distanze poco osservate…”.