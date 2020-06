Reggina in B, Rubin: “Reggio vive di calcio, orgogliosi di aver dato una gioia a questa gente”

Probabilmente ha trovato meno spazio rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia, ma Matteo Rubin è stato comunque un esempio di professionalità e serietà. L’ex Toro ha aspettato pazientemente una nuova chance, fino a trovare contro la Paganese il meritatissimo premio a tanta caparbietà: contro gli azzurrostellati campani in fatti, è arrivato il suo primo gol in amaranto.

L’esterno sinistro, ha detto la propria nel corso dello speciale odierno firmato Gazzetta del Sud.

“Mi sono rimesso in gioco-si legge- in una squadra che aveva fame di vittoria. Sono felice per il traguardo raggiunto, frutto di un lavoro meticoloso fin dalle prime fatiche di luglio. Reggio vive di calcio e nel nostro piccolo siamo orgogliosi di aver regalato una gioia immensa a questa gente. Il Presidente Luca Gallo ha sempre riposto in noi massima fiducia, mettendoci a disposizione tutti i comfort. E’ una persona ambiziosa, ma non si ferma alle sole parole. Tutto ciò che ha promesso lo ha mantenuto. Ha una mentalità vincente ed è riuscito a trasmetterla all’intero ambiente. Un plauso va anche al direttore sportivo Massimo Taibi e a mister Toscano, capaci a costruire un organico valido e affiatato. Vincere al primo anno non era affatto semplice, specie in un girone competitivo come il girone C. E’ un peccato non poter festeggiare assieme ai nostri splendidi tifosi, ma son sicuro che appena avremo l’occasione ci riuniremo in un grandissimo abbraccio”.