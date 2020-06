Reggina in B, Guarna: “I tifosi sono stati fondamentali”

Le sue mani sul ritorno in B della Reggina. Enrico Guarna, dopo aver vinto la Lega Pro col Foggia nel 2017, ha fatto centro anche in Calabria.

“Non era facile al cospetto di grandi squadre-ha dichiarato il pipelet amaranto alla Gazzetta del Sud- ma siamo consapevoli di aver fatto una grande stagione grazie agli investimenti del patron Luca Gallo ed alla squadra allestita dal ds Massimo Taibi, in collaborazione con il tecnico Domenico Toscano. Insieme si sono rivelati un binomio perfetto”.

Fin dall’inizio, la Reggina ha giocato in dodici, con il popolo amaranto nei panni dell’uomo in più. “Insieme si sono rivelati un binomio perfetto. Oltre tutti i collaboratori della Reggina sempre al nostro fianco, mi preme ringraziare i nostri tifosi che ci hanno seguito in massa sia in casa che in trasferta, la loro spinta è stata fondamentale per il nostro cammino”.