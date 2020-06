Reggina in B, Corazza da record: “Stagione da incorniciare, è la vittoria del gruppo”

Un girone d’andata devastante, nel quale ha vestito i panni del cecchino infallibile. Anche Simone “Joker” Corazza, capocannoniere della Reggina edizione 2019/2020, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud nello speciale dedicato oggi alla Reggina.

“Impossibile descrivere a parole il mio stato d’animo, è una stagione da incorniciare da tutti i punti di vista. Il pressing martellante dello staff tecnico, uno spogliatoio in armonia, un gruppo di lavoro alle spalle capace di supportarci in qualsiasi momento: un mix che ci ha permesso di raggiungere il nostro obiettivo. Venivo da due stagioni sfortunate, ero consapevole che per me sarebbe stato un campionato difficile, ma per fortuna è andata bene”.

Per il bomber di Latisana, una stagione da record. “Grazie ai miei compagni di squadra sono riuscito a realizzare 14 reti, superando i 10 messi a segno nella stagione 2017/2018 con la maglia del Piacenza”.