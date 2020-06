Reggio&Bari, il tributo degli Ultras biancorossi: “Auguri fratelli amaranto, serie B meritata”

Due grandi squadre che si sono date battaglia per la vittoria del campionato, ma soprattutto due città unite da un gemellaggio indistruttibile, le cui origini risalgono al lontano 1988. Reggio vola in B, Bari spera di raggiungerla al termine dei playoff.

Nel frattempo, gli Ultras biancorossi hanno reso omaggio al traguardo raggiunto dal popolo amaranto, attraverso le loro pagine facebook.

“Dopo mesi di calcio giocato- si legge sulle pagine Mai per moda seguaci della Nord e Re David Bari 1989-seguiti dal brusco stop dovuto al Covid19, oggi, il Consiglio Federale della FIGC ha emesso i suoi primi verdetti: la Reggina è ufficialmente promossa in serie B. Ai fratelli amaranto, i nostri più sentiti auguri per aver raggiunto una promozione, indipendentemente da tutto, meritata“.

Questo invece, il pensiero espresso dai Bulldog Bari 1991. “I teatrini di Palazzo hanno decretato ciò che il campo aveva già sancito e che gli spalti reclamano da sempre. Meritata serie B ai nostri fratelli di Reggio“.

Reggio e Bari: oltre ogni risultato e categoria.