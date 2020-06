Gazzetta del Sud: “Reggina B…ellissima, festa amaranto”

Pagelle,curiosità, interviste. La Gazzetta del Sud ha celebrato il ritorno in B della Reggina attraverso uno speciale di 12 pagine.

“Tre mesi di attesa-si legge nelle copertina dell’edizione odierna-, ma adesso la Reggina può far festa: il Consiglio Federale ieri, poco dopo pranzo, ha dato il via libera alla promozione in B degli amaranto del presidente Gallo. Il giusto merito a una straordinaria annata, con i reggini del tecnico Toscano in vetta al momento dello stop per il Covid 19, con 9 punti sul Bari, grazie a 21 vittorie e 6 pareggi (migliore attacco e migliore difesa).

Spazio anche alla festa scatenatasi a Piazza Duomo. “Festa grande in città con i giocatori tra i tifosi in piazza Duomo e nelle strade, e i monumenti vestiti di amaranto in serata”.