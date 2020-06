REGGIO, IN ALTO I CUORI AMARANTO: 8 GIUGNO 2020, LA REGGINA TORNA IN B!

Ultime News

Ci siamo: la Reggina è in Serie B. Questa la decisione del Consiglio Federale, che ha dunque approvato la promozione degli amaranto. Ad annunciare la tanto attesa notizia è stato il presidente Luca Gallo, il quale, attraverso...

Adesso è ufficiale. Il Consiglio Federale riunitosi oggi, ha decretato la promozione in serie B delle squadre che al momento dello stop si trovavano al primo posto dei gironi A, B e C. La Reggina ritrova con pieno merito una...

Il Consiglio Federale riunitosi intorno alle ore 12, dovrebbe sancire la promozione in B delle tre squadre che al momento dello stop si trovavano in testa ai propri gironi. Un quadro che sembra delineato da giorni, così come...