Reggina, è Serie B! Il video annuncio del presidente Gallo (VIDEO)

Il presidente Gallo al popolo amaranto: ''Lo avevo predetto, l'anno prossimo giocheremo in Serie B...''

Ci siamo: la Reggina è in Serie B. Questa la decisione del Consiglio Federale, che ha dunque approvato la promozione degli amaranto. Ad annunciare la tanto attesa notizia è stato il presidente Luca Gallo, il quale, attraverso la pagina Facebook del club, ha divulgato un video messaggio indirizzato ai tifosi reggini.

”Volevo essere il primo a dare questa notizia ai tifosi della Reggina ed alla città di Reggio” inizia il patron amaranto. ”Come avevo predetto, la Reggina l’anno prossimo giocherà di sabato, la stagione 2020/21 la giocherà in Serie B. La Reggina ha vinto il campionato di Serie C girone C. Sono felicissimo di comunicarlo. Forza Reggina, sempre!”

Di seguito, il video integrale tratto dalla pagina ufficiale della Reggina 1914: