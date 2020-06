Reggina, a breve il Consiglio Federale: le tre ipotesi riguardanti la Lega Pro

Il countdown è quasi finito. Tra poco, presso la sede della Federazione Italiana Gioco Calcio, si terrà un Consiglio Federale tra i più attesi di sempre. La Reggina attende con enorme fiducia una serie B ampiamente meritata sul campo, visto che in 30 giornate gli amaranto si erano dimostrati la squadra più forte dell’intero girone C di Lega Pro. Record su record, nove punti di vantaggio sul Bari secondo in classifica: numeri impressionanti, prima che l’irrompere del Covid 19 sconvolgesse il mondo intero e portasse il calcio ad un inevitabile stop.

Saranno sostanzialmente tre le ipotesi che oggi finiranno sul tavolo del Consiglio Federale, con riferimento alla terza serie del calcio italiano.

1-RIPRESA PARZIALE DELLA LEGA PRO: PLAYOFF E PLAYOUT, CON PROMOZIONE DELLE CAPOLISTA DEI GIRONI-E’ l’ipotesi più accreditata, quella che probabilmente diventerà realtà entro oggi pomeriggio. A differenza di serie A e serie B, la Lega Pro non ha la possibilità di ripartire in sicurezza e rispettare le misure anti-Covid 19. Largo dunque alla promozione in serie B per le tre squadre che al momento dello stop si trovavano in testa alla classifica (Monza, Vicenza e Reggina), mentre il resto delle promozioni e retrocessioni verrà stabilito mediante playoff e playout. Una “mini-ripartenza” dunque, con i playoff che si potrebbero svolgere secondo una formula molto più “snella” di quella inizialmente prevista dal regolamento.

2-RIPRESA TOTALE DELLA LEGA PRO- Ipotesi difficilissima, ma non da scartare completamente. In questo caso, tutti e tre i gironi riprenderebbero da dove si erano fermati al momento dello stop. Come detto si tratta di una possibilità alquanto remota, sia perché come detto prima la gran parte dei club di Lega Pro non avrebbe la possibilità di rispettare il protocollo medico-sanitario dettato dall’emergenza Covid, sia perché servirebbe un’impresa per completare la stagione tra gare di campionato e “code successive” (nei gironi A e B, lo ricordiamo, le giornate disputate sono soltanto 27).

3-PLAYOFF ALLARGATI ANCHE ALLE PRIME-E’ l’ipotesi che più inquieta i tifosi amaranto. Ma se la seconda ipotesi è assai remota, qui siamo davvero nel campo del fantacalcio, nonostante qualche dirigente e addetto ai lavori l’abbia ritenuta corretta. Mandare ai playoff anche Monza, Vicenza e Reggina, rappresenterebbe infatti una delle decisioni più surreali ed ingiuste mai prese dal sistema calcio, e stravolgerebbe il concetto di merito sportivo soprattutto a danno dei brianzoli e degli amaranto, capaci di dominare i loro gironi. A tale considerazione, bisogna aggiungere il fatto che le squadre in questione di fatto non godrebbero neanche del fattore campo, dal momento che si giocherà a porte chiuse.

REGGIO ASPETTA LA B, SEGUI IL LIVE DI REGGIONELPALLONE