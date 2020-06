Lega Pro, non solo gioie: tre squadre salutano il calcio professionistico

Promozione per le prime, retrocessione per le ultime: questi i verdetti del Consiglio Federale.

Monza, Vicenza e Reggina promosse in serie B. Nessuna sorpresa dal Consiglio Federale, che ha ufficializzato il trionfo delle tre capolista dei gironi di Lega Pro. La quarta squadra che approderà in B, sarà la vincente dei playoff, che inizieranno l’1 luglio.

Ma c’è anche chi, al termine di questa giornata, ha dovuto dire “arrivederci” al calcio professionistico. Si tratta delle squadre che, al momento dello stop forzato, si trovavano in fondo alla classifica, ovvero Rimini (girone A), Gozzano (girone B) e Rieti (girone C). I club in questione, sono stati retrocessi in D, senza passare dai playout.

Al momento non si conosce la presa di posizione ufficiale della compagine reatina, mentre le reazioni di Gozzano e Rimini non si sono fatte attendere. “Una delle pagine più brutte del calcio italiano”, ha tuonato il club piemontese attraverso una nota ufficiale, annunciando che ricorrerà in tutte le sedi opportune contro la decisione odierna. Sulla stessa linea i romagnoli: “Il campionato non è regolare” ha dichiarato il Presidente Giorgio Grassi, il quale oltre al ricorso ha annunciato anche le proprie dimissioni.