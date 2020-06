Lega Pro, il vicepresidente Tognon: “Si potrebbe tornare in campo a luglio”

Il vicepresidente della Lega Pro Jacopo Tognon ha provato ad anticipare i temi consiglio federale che prenderà il via tra pochi minuti: “n base all’esito del Consiglio andremo poi a ragionare sulle date, è anche possibile andare oltre giugno e partire a luglio, ma prima ci sarà da giocare la finale di coppa tra Ternana e Juventus Under 23, in campo neutro e in gara secca. In caso si decidesse con la conferma della classica formula dei playoff, se una squadra rinunciasse, a passare al turno successivo sarebbe la sua avversaria. Se invece ci dovesse essere una defezione di massa, potremmo anche optare per un format diverso.

Lega pro, come saranno i playoff

Probabilmente i playoff si giocheranno con gara secca, “è un’ipotesi al vaglio – spiega Tognon-, il Decreto Rilancio prevede la possibilità di modificare i formati e in questo modo eviteremmo di dover spostare squadre su e giù per l’Italia. Noi proporremo di giocare playoff e playout classici, se non sarà possibile proveremo a giocare partite di sola andata nei turni nazionali, risparmiando nove partite: cinque al primo turno e quattro al secondo”.

