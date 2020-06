Ex Reggina, Ulivieri: ”Spero passi la linea federale. Le furbate sono una brutta cosa…”

Sulla panchina amaranto per circa cinque mesi nella stagione 2007/08, Renzo Ulivieri fu il secondo allenatore (dei tre) di quel campionato a ricoprire il ruolo di tecnico della Reggina. Dal 2012 è presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e nella giornata odierna è presente in Figc in occasione dell’attesissimo Consiglio Federale, attualmente in corso.

All’esterno del palazzo di via Gregorio Allevi, l’ex allenatore 79enne ha parlato dei temi relativi all’incontro, tra i quali la richiesta della Lega Serie A del blocco delle retrocessioni, alla quale lo stesso Ulivieri si è detto contrario. Di seguito le sue parole, raccolte da TMW:

“Spero che passi la linea federale, noi come Associazione siamo per quella. La speranza è che non serva niente di tutto questo e che si possa arrivare alla fine. Se c’è la volontà da parte di tutti arriveremo alla fine. Le furbate sono una brutta cosa, non funziona, ma l’ideologia è penetrata dentro di noi da troppo tempo. Il tifo violento? Ne vediamo troppe, c’è tantissima violenza in tutto il mondo. Fortunatamente c’è anche reazione popolare e la risposta deve essere collettiva, a partire dalle istituzioni fino alle coscienze di tutti noi“.

REGGIO ASPETTA LA B, SEGUI IL LIVE DI REGGIONELPALLONE