Ex Reggina, ufficiale: l’Imolese sceglie Cevoli per il dopo Atzori

Atzori prima, l'idea di Dionigi poi e l'arrivo di Cevoli oggi: giro di ex tecnici della Reggina sulla panchina dell'Imolese

In attesa di conoscere il proprio futuro, che con molta probabilità la vedrà disputare i play-out nel girone B di Serie C, l’Imolese non perde tempo ed ufficializza il nuovo allenatore della prima squadra.

Il tutto, a tinte amaranto. Quattro giorni fa, infatti, il club emiliano aveva annunciato l’esonero dell’ex tecnico della Reggina Gianluca Atzori, per una decisione apparsa alquanto clamorosa visti i tre mesi di inattività a causa dell’emergenza coronavirus ed una squadra, l’Imolese, che era riuscita quantomeno ad alzare la testa, seppur nei bassifondi della classifica, in seguito all’arrivo dell’ex tecnico amaranto.

Così, dopo aver annunciato il sollevamento dall’incarico dell’allenatore di Collepardo, la società ha deciso di virare su altri due ex Reggina: Davide Dionigi prima e Roberto Cevoli. Oggi, in seguito al ‘no’ incassato dal primo, il club rossoblu ha ufficializzato l’arrivo del tecnico sammarinese (il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021), alla guida degli amaranto nella scorsa stagione, culminata con il raggiungimento dei play-off e l’eliminazione al secondo turno degli stessi.

Adesso l’Imolese ha il suo nuovo allenatore: Roberto Cevoli avrà il compito di portare in salvo la squadra emiliana.