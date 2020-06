Blocco delle retrocessioni in serie A, si va verso il NO

Blocco delle retrocessioni dalla A alla B in caso di nuovo stop del massimo campionato dovuto al Covid 19. Questa l’ultima proposta avanzata dalla Lega di A, al termine della riunione tenutasi lo scorso venerdì. Una proposta che ha scatenato non poche polemiche, anche perché il blocco delle retrocessioni in A potrebbe portare serie conseguenze anche in merito alle promozioni sia in B che in Lega Pro, qualora non venissero allargati i format dei campionati.

Con ogni probabilità tuttavia, la delibera della Lega A non verrà approvata dal Consiglio Federale. No al blocco delle retrocessioni dunque, in caso di nuovo stop le soluzioni saranno altre: una su tutte, l’algoritmo proposto dal Presidente della Figc Gravina.

