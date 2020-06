Gioie e dolori anche in D: Palermo ritrova i professionisti, retrocedono Palmese e Corigliano

Cristallizzate le classifiche dei nove gironi: i rosanero celebrano il nuovo corso tornano subito in Lega Pro. Neroverdi e biancazzurri in eccellenza, si salva il Roccella.

Quella che sta per andare agli archivi, è stata una giornata importante anche per la Lega Nazionale Dilettanti. Come già annunciato nelle scorse settimane, il calcio dilettantistico riaprirà i battenti per la prossima stagione, senza neanche la disputa di playoff e playout.

Nel massimo campionato dilettantistico, ovvero la serie D, è stata ufficializzata la cristallizzazione delle classifiche così come si erano delineate al momento dell’emergenza Covid 19. Nell’elenco delle promosse in Lega Pro, spicca l’immediato ritorno tra i professionisti del Palermo, allenato fino a qualche settimana fa dall’ex Reggina Rosario Pergolizzi: i siciliani fanno festa insieme a Mantova, Lucchese, Bitonto, Matelica, Turris, Pro Sesto, Grosseto e Campodarsego.

A retrocedere in Eccellenza, tutte le ultime quattro squadre dei rispettivi gironi. Nel girone I, epilogo amaranto per le calabresi Palmese e Corigliano (ad onor del vero, i neroverdi erano già ultimi e staccatissimi dal resto delle concorrenti), che retrocedono insieme a San Tommaso e Marsala. Può gioire invece il Roccella, che pur avendo chiuso la stagione a pari punti col Corigliano era in vantaggio sugli stessi silani sia negli scontri diretti che a livello di differenza reti.