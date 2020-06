SportItalia conferma: “Monza, Vicenza e Reggina oggi in serie B”

Il Consiglio Federale riunitosi intorno alle ore 12, dovrebbe sancire la promozione in B delle tre squadre che al momento dello stop si trovavano in testa ai propri gironi.

Un quadro che sembra delineato da giorni, così come conferma l’inviato di Sport Italia Francesco Tringali, il quale si trova all’esterno della Figc per seguire live tutte le principali novità. “Sarà un consiglio alquanto infuocato-ha dichiarato Tringali nel corso della trasmissione SI News-, vista la differenza di posizione tra le varie leghe. Per quanto riguarda la Lega Pro si prevedono playoff e playout a formula ridotta, con promozione in B di Monza, Vicenza e Reggina”.

L’ennesima conferma, l’ennesimo indizio. In attesa dell’ufficialità…

