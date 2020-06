Consiglio Federale, Ghirelli: “Lavoriamo per il bene del calcio italiano”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato una breve dichiarazione al momento dell'ingresso in Figc.

L’attesa sta per terminare, il calcio italiano è chiamato a dare risposte importanti in chiave presente e futura. Monza, Vicenza e Reggio Calabria aspettano con trepidazione il ritorno nel calcio cadetto, vista l’impossibilità della Lega Pro di riprendere laddove si era fermata.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è stato intercettato dai giornalisti presenti al momento dell’ingresso in Figc, laddove è in corso il Consiglio Federale. “Lavoriamo per il bene del calcio italiano- ha dichiarato Ghirelli ai colleghi di tuttomercatoweb.com- Algoritmo o linea proposta dalla Lega Serie A? Vediamo dopo”.

