Reggina, Ã¨ arrivato il momento della veritÃ : alle 12 il Consiglio Federale, Reggio aspetta la serie B…

Il condizionale è d’obbligo, ma la possibilità che al termine del Consiglio la Reggina riabbracci una categoria che manca da sei anni, va ben oltre l’ottimismo da sempre nutrito . Ore di trepidante attesa,verso un traguardo strameritato. Ore di grande attesa, con la voglia di esplodere in un urlo liberatorio.

Oggi, a partire dalle ore 12, nella sede della Figc si terrà un Consiglio Federale importantissimo per il calcio nostrano. Tra i tanti e delicati temi che verranno trattati, c’è quello che riguarda la Lega Pro 2019/2020: il tutto, potrebbe concludersi con la promozione in B delle tre squadre che si trovavano al primo posto nei rispettivi gironi al momento dello stop forzato dovuto al Covid 19. Monza, Vicenza e Reggina: tre città che incrociano le dita ed attendono con grande fiducia.

Da qualche minuto, siamo entrati nel giorno tanto atteso da tutto il popolo amaranto. Lunedì 8 giugno 2020 : una data che Reggio Calabria ha segnato in rosso sul proprio calendario, sottolineandola con i colori della speranza e dell’appartenenza.

