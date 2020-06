MÃ©nez lascia ufficialmente il Paris FC: la Reggina aspetta e i tifosi amaranto sognano

”Arrivato lo scorso settembre, Jérémy Ménez non proseguirà la sua carriera al Paris FC. Il Club della Capitale ringrazia calorosamente Jérémy per aver accettato questa sfida. Con 4 goal e 4 assist in campionato (1 goal in Coupe de France) in 17 partite, Jérémy ha partecipato attivamente al mantenimento della squadra. Il Paris FC gli augura buona fortuna”. Attraverso questa nota stampa, il Paris FC (club della Serie B francese nonché seconda squadra di Francia) ha annunciato ufficialmente l’addio di Jérémy Ménez, inserendolo nell’elenco di quei calciatori in scadenza di contratto che lasciano definitivamente il club.

LE PAROLE DEL FRANCESE – “Vorrei ringraziare l’intero club – scrive il calciatore – il presidente Pierre Ferracci, i dirigenti, i dipendenti amministrativi, il personale, gli intenzionati, i fisioterapisti, i sostenitori e tutte le persone con cui sono entrato in contatto. E, naturalmente, i miei compagni di squadra, con cui ho trascorso un grande anno. Anche se non è stato facile, perché siamo stati fermi per molto tempo, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo mantenendo la categoria (il campionato di Ligue 2 è stato definitivamente sospeso a causa dell’emergenza Covid, ndr) e questo è l’importante. Per il resto, ho parlato con il Presidente e i dirigenti e abbiamo deciso di fermarci per diversi motivi per noi personali. Ora auguro tanta felicità al Paris FC e terrò d’occhio il club. Buona fortuna per il futuro!”

E LA REGGINA ASPETTA… – E’ ormai noto da qualche giorno, in seguito all’indiscrezione lanciata da Alfredo Pedullà, che sul 33enne ci sia la Reggina. Il club calabrese dello Stretto, in attesa del Consiglio Federale di lunedì che con molta probabilità sancirà la promozione d’ufficio in Serie B, è già entrato in contatto con l’ex Roma, Milan e PSG, il quale starebbe seriamente valutando un ritorno in Italia. Prima, però, la decisione del Consiglio Federale. Dopodiché si penserà al mercato a 360°, con il ds Taibi (già a lavoro da circa un mese) che potrà iniziare a stipulare dei pre-accordi con i calciatori, che potranno essere ufficializzati a partire dal 1° settembre, nuova data di inizio della finestra ‘estiva’ di calciomercato (che terminerà il 5 ottobre).