UmiltÃ  ed esempio, buon compleanno Carmine!

Quanto è bello vederti piangere, quanto sei bello con le debolezze e le incertezze degli uomini, sei vivo e indichi la via giusta dal basso di quella che hai sbagliato, ma dall’alto della tua umiltà. E consigli di viverla questa vita in ogni suo passo, raccomandando ai fratelli di non perdersi mai come ti perdesti tu un giorno. Eccoti. Nudo. Davanti a tutti. E quanto sono belle quelle lacrime da uomo vero. E le offri così, salate come la vita in quel frangente di buio ti ha offerto, le offri per farci capire quello che hai rimpianto in quei momenti lì, mentre singhiozzi che il tuo smarrirti ti è servito per capire la bellezza di ogni momento di vita vissuta.

Mai sprecarla, mai. E lo offri il tuo esempio, le tue lacrime, la tua tristezza, metti tutto sul piatto per offrirlo a tutti. Ecco che anche questa sofferenza diventa “positività”, ecco perché sei un grande, perché solo i grandi riescono a trovare luce dal buio fitto di un momento e indicano la strada giusta da seguire e quella assolutamente da non fare.

Sei un grande, grandissimo numero 1. Auguri Carmine. E io ti voglio bene.

Alfredo Auspici