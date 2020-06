Reggina, giorni decisivi per la panchina della Primavera: Falsini favorito, ma c’Ã¨ anche il Monza…

Contrariamente a quanto si pensava fino a qualche settimana fa, non sarà Giuseppe Giannini a guidare la Primavera amaranto nella prossima stagione. In cima alla lista, c’è un ex calciatore che da queste parti ha lasciato ricordi straordinari, sia a livello tecnico che umano: Gianluca Falsini, grande protagonista della Reggina che sotto la guida di De Canio centrò la salvezza al termine dell’epico spareggio di Bergamo, potrebbe riabbracciare i colori amaranto. Il legame affettivo tra Falsini e Reggio Calabria non si è mai spezzato, basti pensare che l’ex esterno sinistro, oltre a ribadire a più riprese l’amore per la Reggina, lo scorso settembre ha aderito al Supporters Trust targato Viola Reggio Calabria, diventandone socio.

Alla soglia delle 45 primavere, Falsini vanta già un’importante curriculum come tecnico: l’avventura in panchina è iniziata a Verona, prima come collaboratore e poi come allenatore degli Allievi Nazionali, per poi proseguire a Siena (sempre Allievi Nazionali), Empoli (Under 17 ed Under 16) e Roma (Under 16). Proprio con i baby capitolini, nella stagione 2017/2018, Falsini ha sfiorato uno scudetto (perso in semifinale con l’Inter), rimanendo imbattuto fino a gennaio.

Da qui alla settimana prossima, è previsto l’incontro tra Antonio Tempestilli, fresco di nomina come nuovo responsabile del settore giovanile amaranto, ed il classe ’75. Un incontro che con ogni probabilità si rivelerà decisivo, in un senso o nell’altro. Attenzione però alla concorrenza, dal momento che nelle ultime ore sul tecnico aretino si registra il forte interesse del Monza di Berlusconi, club che proprio come la Reggina attende di ritrovarsi con pieno merito in B al termine del prossimo Consiglio Federale.

Il club di Luca Gallo può comunque considerarsi favorito, in quanto il diretto interessato, proprio in virtù del sopracitato legame con i colori amaranto, considera la Reggina una priorità. Non resta che attendere…

f.i.