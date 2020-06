Mercato Reggina, ritorno di fiamma sull’out sinistro…

Così come precisato da Taibi nella recente intervista rilasciata a ReggioNelPallone , le strategie di mercato non prenderanno forma e consistenza fino al prossimo Consiglio Federale. Ma dalla prossima settimana il club dello Stretto potrebbe fiondarsi nuovamente su quello che, all’alba della scorsa stagione, era stato un obiettivo più che concreto.

Il calciatore nativo di Gragnano, legato ai biancoverdi da un contratto che scade nel 2022, per il secondo anno consecutivo si è confermato tra gli esterni più forti dell’intera Lega Pro: per lui 20 presenze e 2 reti con la maglia del Gabbiano, prima che il Covid 19 costringesse il calcio ad uno stop forzato.

In attesa di un Consiglio Federale quanto mai decisivo, riguardo il quale si ripone la massima fiducia per una promozione che sarebbe strameritata, la Reggina inizia a tracciare le linee guida per la prossima stagione. Oltre al sogno rappresentato dall’ex Roma e Milan Jeremy Menez, sul taccuino amaranto rispunta il nome di un calciatore già seguito a lungo la scorsa estate. Si tratta di Daniele Donnarumma , esterno sinistro classe ’92 attualmente in forza al Monopoli.

Il club dello Stretto attende il ritorno in B, poi sarà tempo di mercato: non solo Menez nella lista dei possibili arrivi.

