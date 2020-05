Reggina, stamane l’incontro con l’Amministrazione Comunale: si lavora per il futuro

In casa amaranto si pensa già alla Serie B: mentre si aspetta l'ufficialità della promozione d'ufficio si guarda anche al come rendere omaggio al ritorno in cadetteria

In attesa di conoscere il proprio destino, che con molta probabilità la vedrà disputare il prossimo campionato di Serie B, la Reggina di Luca Gallo ha già iniziato a lavorare in ottica futuro, sia sotto l’aspetto calcistico che amministrativo. Da qualche settimana, infatti, il direttore sportivo Massimo Taibi ha iniziato a sondare il mercato, sul quale, dopo il confronto con Toscano e Gallo, si hanno le idee abbastanza chiare. Ha iniziato ad operare anche il nuovo amministratore delegato del club, la dottoressa Federica Scipioni, fresca della nuova carica assunta ma già a lavoro da qualche tempo all’interno della società amaranto.

Nel frattempo, nella mattinata odierna, ha avuto luogo un incontro tra la Reggina e l’Amministrazione Comunale della città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’incontro, tenutosi in un clima di massima cordialità tra le parti, ha avuto come oggetto il futuro della Reggina 1914. Si è discusso prettamente in quest’ottica, con l’attenzione rivolta specialmente alla promozione in Serie B dei calabresi, per la quale filtra molto ottimismo (tantoché la prima settimana di giugno potrebbe essere quella decisiva).

Si starebbe già pensando, qualora il salto di categoria dovesse concretizzarsi, a come cercare di dare maggiore risalto alla promozione degli amaranto in un momento delicato come quello attuale, con l’emergenza coronavirus sullo sfondo. A riguardo, si sta muovendo la stessa amministrazione comunale, la quale avrebbe pensato di dare un tocco di amaranto (attraverso apposite luci ed effetti visivi) ai simboli di alcune zone della città. Il tutto, nel rispetto delle normative anti-Covid, poste al fine di evitare assembramenti.

Probabile che le parti (club e amministrazione comunale) si daranno nuovamente appuntamento nei prossimi giorni.