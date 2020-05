Reggina, ufficiale: alla dottoressa Federica Scipioni il ruolo di amministratore delegato del club

Ultime News

In attesa di conoscere il proprio destino, che con molta probabilità la vedrà disputare il prossimo campionato di Serie B, la Reggina di Luca Gallo ha già iniziato a lavorare in ottica futuro, sia sotto l’aspetto...

Reggina

26/05/2020 | A cura di Domenico Geria

Data la presenza del presidente Gallo nel corso della conferenza di presentazione di Tempestilli, si è approfittato per toccare anche l’argomento riguardante la stagione rimasta in sospeso in Serie C, con le tante ipotesi...