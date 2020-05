Calcio, i campionati riprenderanno dal 20 giugno: l’annuncio del ministro Spadafora

E’ arrivato nel tardo pomeriggio di oggi l’annuncio del ministro dello sport Vincenzo Spadafora sulla ripresa dei campionati professionistici italiani, che riprenderanno ufficialmente a partire dal 20 giugno. Quest’ultima, la data scelta per la ripartenza del campionato di Serie A, alla quale si è accodata anche la Serie B. Ancora nessuna notizia in merito dalla Serie C, ancora in bilico e da sempre sfavorevole alla ripresa.

Lo stesso Spadafora, al termine dell’incontro con i vertici del calcio italiano, ha dichiarato: ”Come avevamo detto sin dal primo momento, il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbero state tutte le condizioni di sicurezza e il Comitato Tecnico Scientifico ci avrebbe dato l’ok sui vari protocolli. Ora l’Italia sta ripartendo, lo sport sta ripartendo ed è giusto che riparta anche il calcio. Questo pomeriggio c’è stato l’ok del CTS sul protocollo proposto dalla Figc per la ripartenza del campionato ed ha confermato la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, cosa che ovviamente non ci auguriamo”.

”Tutto il percorso dei tamponi previsti per i calciatori, invece, non dovrà in nessun modo ledere le necessità generali di tutti i cittadini italiani o avere corsie preferenziali di nessun tipo. Ho anche chiesto alla Figc una sospensione dei campionati qualora la curva dei contagi dovesse nuovamente crescere e mi è stato detto che, a riguardo, la Federazione ha già un piano B ed un piano C: il primo sarebbe quello di far disputare solo play-off e play-out, mentre il piano C riguarderebbe la cristallizzazione delle classifiche”.

”Alla luce di tutte queste considerazioni, oggi possiamo dire che il campionato riprenderà sicuramente il 20 giugno, mi sono già confrontato con il presidente Conte. Inoltre la settimana che va dal 13 al 20 giugno si potrebbe utilizzare per chiudere la Coppa Italia, che avevamo lasciato in sospeso. Si sta lavorando anche per le partite in chiaro, in modo tale da evitare assembramenti in luoghi pubblici per vedere le partite.

”Inoltre oggi Gualtieri ha firmato il decreto per il bonus dei 230 milioni per i lavoratori sportivi che erogheremo nei prossimi giorni e l’altro per il sostegno a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche. Il mio auspicio è che ripartisse tutto il mondo dello sport”.