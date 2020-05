Reggina, separazione consensuale con il dg Andrea Gianni

Il presidente Luca Gallo ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Antonio Tempestilli, annunciando la separazione tra la Reggina e il direttore generale Andrea Gianni.

“Abbiamo effettuato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore generale Andrea Gianni, – ha comunicato il presidente Gallo – faccio i migliori auguri a lui per una prosecuzione di carriera soddisfacente e lo ringrazio per quanto fatto per la Reggina durante quest’annata. In questi mesi si è dimostrato un ottimo professionista oltre che una grande persona, a lui auguro il meglio.”

Interrogato su quando si potrebbe conoscere il nome del nuovo direttore generale, il presidente ha affermato: “Sono qui da un anno e mezzo, si sono alternati due direttori generali, un terzo arriverà; c’è chi lavora alla luce del sole e chi invece preferisce muoversi dietro le quinte…”