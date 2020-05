Reggina, Gallo: “Una gara a chi la spara piÃ¹ grossa, la nostra posizione Ã¨ ben delineata”

Troppe chiacchiere prive di fondamento per il presidente amaranto in riferimento alle soluzioni per la chiusura della stagione di Serie C

Data la presenza del presidente Gallo nel corso della conferenza di presentazione di Tempestilli, si è approfittato per toccare anche l’argomento riguardante la stagione rimasta in sospeso in Serie C, con le tante ipotesi fatte nelle ultime settimane sull’epilogo di questa annata, mentre la Reggina attende di capire se potrà festeggiare o meno in ritorno in B.

“Ultimamente pare stiano facendo a gara a chi la spara più grossa, – ha affermato Gallo – sono curioso di scoprire chi sarà il vincitore al termine di questa giostra. Io vado direttamente alla fonte, non tutti i giorni ma quasi, e posso dire che il 99,9% delle cose che vengono dette non mi risultano affatto. Vedremo come andrà a finire questa situazione, ma la posizione della Reggina è ben delineata e assicurata.”

Sul Centro Sportivo Sant’Agata e il protocollo sanitario che regolamenta la ripresa delle attività, il presidente ha precisato: “Il Sant’Agata è un centro sportivo di un certo livello, in cui si possono svolgere gli allenamenti sia nel modo tradizionale che in quello non convenzionale come quello attuale. Attendiamo che ci dicano quali saranno i metodi per poter effettuare gli allenamenti di gruppo. Il Sant’Agata può reggere qualunque tipo di innovazione necessaria grazie anche alla sua ampiezza; da quando hanno dissequestrato tutto abbiamo grande scelta per poterlo utilizzare al 100%, anche se ritengo che ormai per questa stagione…”