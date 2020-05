Reggina, Gallo: “Sogno un futuro capitano amaranto nato e cresciuto a Reggio”

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione di Tempestilli è stato il presidente amaranto Luca Gallo, anch’egli poi intervenuto su alcuni quesiti posti dai giornalisti presenti.

RITORNO A REGGIO – Da tre mesi non venivo a Reggio, sono felice di essere di nuovo qui. E’ doveroso da parte mia essere qui anche per i nostri tifosi. Dopo questa lunga assenza, sono a Reggio per sistemare tante cose e allacciare contatti anche per la rete di scouting.

CAPITANO ‘MADE IN REGGIO’ – Oggi presentiamo Antonio ‘Tonino’ Tempestilli come nuovo responsabile del settore giovanile e della squadra femminile della Reggina. Il mio sogno è quello di trovare il futuro capitano nato a Reggio e cresciuto nella Reggina, che possa rappresentare quello che di questa città è il modo di vivere, di pensare e di essere; calciatori così si possono avere solo tramite il settore giovanile.

STAGIONE FINITA? – In questo periodo si fa a gara a chi la spara più grossa, da parecchi giorni aspetto di capire chi sarà il vincitore di questa sfida. Io vado direttamente alla fonte, parlo con chi di dovere e vi dico che il 99,9% delle cose che vengono dette sono errate. Il Sant’Agata è di tutto rispetto, quando ci diranno come ci dovremo allenare lo faremo, il nostro centro sportivo è ampio e possiamo utilizzarlo nella sua totalità, non avremo problemi anche se non credo che in questa stagione lo dovremo usare più…

ACCOGLIENZA CALOROSA – Per il ruolo che rivestirà, Tempestilli sarà a contatto con tantissime persone, accogliamolo bene, Reggio ha grande cuore, lo ha dimostrato con me. Magari qualcuno avrebbe voluto un responsabile del posto, le qualità umane e tecniche contano molto, lui è la scelta giusta.