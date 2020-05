Il Consiglio Federale decide: si fermano i campionati dilettantistici, venerdì i verdetti

Per un calcio professionistico che sembra viaggiare verso la ripartenza, ce n’è uno dilettantistico che, invece, vede la stagione 2019/20 arrivare al capolinea. Il Consiglio Federale della FIGC ha espresso le proprie intenzioni e, tra queste, di comune accordo con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, non c’è quella di far ripartire il calcio dilettantistico, d’altronde impossibilitato a portare a termine la stagione in seguito all’emergenza coronavirus.

La linea Sibilia non ha trovato intoppi a riguardo, con la decisione della conclusione anticipata della Serie D e di tutti gli altri campionati dilettantistici che era oramai nell’aria da qualche tempo e che verrà ufficializzata prossimamente.

Intanto, venerdì 22 maggio ci sarà il Consiglio della LND, all’interno del quale saranno prese le decisioni ufficiali su promozioni e retrocessioni, con l’orientamento della Lega che, come anche annunciato dal suo presidente, resta sempre quello di promuovere le prime di ogni girone e bloccare le retrocessioni.