Reggina, la rabona su rigore di Paciocco compie 30 anni: lo speciale (VIDEO)

13 maggio 1990, serie B, 35esima giornata. Allo stadio Comunale di Reggio Calabria, Reggina e Triestina si stanno dividendo la posta in palio, ma l’1-1, sancito dalle reti di Mariotto e Consagra, non serve agli amaranto di Bolchi, i quali, nonostante la serie positiva che dura da cinque giornate, sono costetti a vincere, per cullare ancora il sogno chiamato serie A. Al minuto 75, Ricardo Paciocco ha il pallone che può tenere in vita le speranze della compagine dello Stretto: l’attaccante venezuelano si presenta dagli undici metri, sotto una Curva Nord stracolma, per battere il rigore concesso dal signor Merlino di Torre del Greco.

Quella che vi stiamo raccontando, non è una vittoria che passerà alla storia del calcio nostrano, in quanto una settimana dopo, perdendo ad Avellino, la Reggina sarà costretta a rinviare nuovamente la sua prima promozione nella massima serie. A rendere unico quel momento di una domenica di 26 anni fa, è il calcio di rigore battuto da Paciocco, che regalerà il successo ai suoi con una “rabona” in grado di lasciare a bocca aperta compagni ed avversari. Un’esecuzione tra le più incredibili di sempre, figlia del genio di un calciatore che ancora oggi, da queste parti, viene ricordato come “l’uomo dai gol impossibili”.

Di seguito, il tabellino di quel Reggina-Triestina e subito dopo, lo speciale realizzato da Stefano “Stene” Ali in occasione del 30° anniversario della rabona dal dischetto di Ricardo Paciocco, con tanto di testimonianze degli ex amaranto Bruno Bolchi e Fulvio Simonini, oltre a quella del capitano della Triestina di allora, Maurizio Costantini, e dello stesso Paciocco.

SERIE B 89/90, 35^ giornata (13/5/1990)

REGGINA-TRIESTINA 2-1

Reggina: Rosin, Pozza (29′ st Tomaselli), Attrice, Armenise, Mariotto, De Marco, Maranzano (1′ st Zanin), Bernazzani, Paciocco, Orlando, Simonini. In panchina: Torresin, Cascione, Visentin. Allenatore: Bolchi.

Triestina: Biato, Costantini, Polonia, Danelutti, Consagra, Butti (10′ st Papais), Trombetta, Terracciano (1′ st Di Rosa), Lerda, Catalano, G.Romano. In panchina: Gandini, Pasqualini, Russo. Allenatore: Giacomini.

Arbitro: Merlino di Torre del Greco

Marcatori: 12′ pt Mariotto (R), 38′ pt Consagra (T), 30′ st rig. Paciocco (R).

Note-Spettatori 12.000 circa. Espulso al 43′ st Paciocco (R) per fallo di reazione.