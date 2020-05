Ripresa allenamenti di squadra dal 18 maggio, Speranza e Spadafora: ”Avanti con prudenza”

Il ritorno al San'Agata si avvicina per la troupe di mister Toscano

Il ministro della salute Roberto Speranza e quello dello sport Vincenzo Spadafora, attraverso una nota congiunta, hanno annunciato come a partire dal 18 maggio sia possibile tornare in campo per gli allenamenti di squadra, ma con molta prudenza. Da parte del CTS, gli ultimi adeguamenti che la Federazione dovrà attuare all’interno del protocollo. Di seguito, la nota stampa:

“Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio“, si legge nella nota congiunta dei ministeri della salute e dello sport.